"الصحة" تخفض أسعار 4 أصناف من الأدوية أوائل سبتمبر

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قراراً بخفض أسعار بيع أربعة أصناف من الأدوية، تعالج أمراض مختلفة، بنسب تصل إلى 70%.

وحسب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2021 ، الذي أصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع فقد تقرر تخفيض 4 أصناف من الادوية بنسبة تتراوح بين 50 و %70، وذلك اعتبارا من الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

وتعالج 3 أصناف من الادوية الأربعة المخفض ثمنها، مرض الربو بجرعات مختلفة يستخدم لدى الكبار والاطفال من سن سنتين وأكثر، فيما يمنع الدواء الرابع تشكل الجلطات الدموية، كما يُقلل من احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أو السكتة الدماغية لدى المرضى الذين تعرضوا إليها من قبل.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من مبادرات الوزارة، لخفض أسعار الادوية بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذها في 2011 بالتعاون مع شركات الدواء الكبرى.

وتشمل قائمة الأدوية المخفضة " MoNAL Tl 4mg، MoNal TL 4mg، MoNal TL 10mg، Plopido 57mg"

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