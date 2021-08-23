فريق مشترك لاعتماد شهادات التطعيم الصادرة من خارج الدولة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفاد مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد مطر خرباش الساعدي، بأن هناك فريقاً مشتركاً بين وزارتَي الخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، للتحقق من صحة شهادات التطعيم، التي يتم إرفاقها من خلال خدمة تسجيل المسافرين القادمين المتوافرة حالياً على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال إنه يمكن للمسافرين قبل القدوم إلى الدولة، التقدم بطلب تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي، وإرفاق شهادات التطعيم الخاصة بهم والصادرة من خارج الدولة، مشيراً إلى أن جميع أنواع التطعيمات التي تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية معتمدة في دولة الإمارات.

وذكر الساعدي، في تصريح إعلامي حول آلية تسجيل القادمين إلى الدولة والبروتوكول الخاص باعتماد شهادات التطعيم الصادرة من الخارج، أن خدمة تسجيل المسافرين تم إطلاقها أخيراً بالتعاون مع وزارتَي «الخارجية» و«الصحة» بهدف تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى دولة الإمارات قبل وصولهم، حيث يتم من خلالها تعبئة الطلب وإدخال البيانات، وإرفاق شهادات التطعيم الصادرة من الخارج.

وأشارت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، الى أن هناك سبعة لقاحات معتمدة في الإمارات، هي تطعيمات: «سينوفارم»، و«فايزر - بيونتك»، و«سبوتنيك»، و«أكسفورد – أسترازينيكا»، و«جونسون آند جونسون»، و«موديرنا»، و«جامالايكا (سبوتنيك)».

ودعت مقدمي طلب تسجيل المسافرين إلى مراعاة أن تكون البيانات الشخصية موضحة في شهادة التطعيم، وأن تحوي الشهادة بشكل واضح اسم اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، وضمان فاعلية «QR-CODE» الموجود على شهادة التطعيم، وفي حال عدم وجود «QR-CODE» على شهادة التطعيم، فإنه يشترط أن يتم تصديق الشهادة وفق إجراءات تصديق الأوراق الرسمية، والشهادات المعمول بها لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

في سياق متصل، حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي، حيث يمكّن ذلك الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق «الحصن» مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة في الإمارة على المطعّمين، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس الجاري.

وأوضحت أنه قبل السفر إلى الإمارة، يجب على الزائر التسجيل في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، من خلال خدمة «تسجيل القادمين»، وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق التي تثبت حالة التطعيم، ومن ثم تصل للزائر رسالة نصية تشمل رابطاً لتحميل تطبيق الحصن.

وعند الوصول إلى أبوظبي، يحصل الزائر على الرقم الموحد في المطار أو من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، ويقوم بالتسجيل على تطبيق الحصن باستخدام الرقم الموحد، ورقم الهاتف المسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصي عند إجراء فحص مسحة الأنف PCR في الدولة.

وتصل للزائر كلمة مرور لمرة واحدة OTP لإنهاء إجراءات التسجيل على تطبيق الحصن، الذي يمكّن المستخدم من الاطلاع على حالته الصحية ومعلومات التطعيم والفحوص والسفر واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR.

7 لقاحات معتمدة في الإمارات، هي تطعيمات:

■ «سينوفارم».

■ «فايزر - بيونتك».

■ «سبوتنيك».

■ «أكسفورد - أسترازينيكا».

■ «جونسون آند جونسون».

■ «موديرنا».

■ «جامالايكا (سبوتنيك)».

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