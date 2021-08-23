«صحة» توفّر جهازاً ذكياً للتعرف إلى نسب المعادن في الجسم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وفّرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، جهازاً ذكياً يسمى «أوليجوتشيك» في عيادات التغذية، لاستخدامه في الكشف عن نسب المعادن والفيتامينات في الجسم في زمن قياسي ودقة عالية من خلال مسحة سريعة على اليد.

وقالت أخصائية التغذية في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، التابع للخدمات العلاجية الخارجية، هدى النعيمي: «نسعى في الشركة إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات، إذ يمكِّن جهاز (أوليجوتشيك) أخصائيي التغذية من تحديد نسب المعادن والفيتامينات في الجسم بشكل سريع، ووضع نظام غذائي مناسب لكل فرد حسب حالته الصحية والمشكلات التي يواجهها، ليمكنهم من تحقيق نتائج أفضل».

وقالت أخصائية التغذية في مركز بني ياس للرعاية الصحية، فاطمة الكندي، إن الشركة زودت عيادات التغذية بجهاز ذكي جهاز «أوليجوتشيك»، وهو سهل الاستخدام، ويعطي النتائج في لحظات ودقة متناهية، بحيث يتعرف أخصائي التغذية من خلال النتائج التي يقدمها الجهاز الذكي إلى نسب المعادن في الجسم، ويحدد مكمَن الخلل، ما يساعد أخصائي التغذية على وضع خطة علاجية لتصحيح الخلل في الجسم من خلال السلوكيات الغذائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news