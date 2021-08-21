"صحة" تطلق خدمة "واتس اب" لحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" خدمة "واتس اب" للسماح للمواطنين والمقيمين بحجز المواعيد وحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات بسرعة وكفاءة، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه يمكن للمستخدمين التواصل عبر إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم 024102200.

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أطلقت شركة "صحة" خدمة واتساب للسماح للمواطنين والمقيمين بحجز المواعيد وحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات بسرعة وكفاءة. للتواصل يرجى إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم 024102200 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NhrrcqupK8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 21, 2021

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