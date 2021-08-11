«الصحة» تحذّر من استخدام الحوامل مضاد التهابات

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، بشأن تحديث التحذيرات المتعلقة باستخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) بعد 20 أسبوعاً من الحمل.

وأشارت إلى أن استخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، قد يتسبب في حدوث إصابات نادرة، تكون خطرة على كلية الجنين لدى النساء الحوامل، عند الأسبوع الـ20 من الحمل أو بعد ذلك، وقد يتسبب في انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي أو حدوث مضاعفات أخرى.

وأوصت الوزارة بعدم استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ابتداء من 20 إلى 28 أسبوعاً من الحمل، إلا بنصيحة أخصائي الرعاية الصحية، كما لا يجوز استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (أي بعد 28 أسبوعاً حتى نهاية الحمل)، ويجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الحمل.

وأصدرت الوزارة تعميماً آخر إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، برفع التعليق عن تسجيل وتسويق منتج Amopress (Amlodipine) 5mg لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

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