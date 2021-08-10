«الصحة» تحذر من استخدام الحوامل لمضاد التهابات

المصدر: وجيه السباعي- دبي

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بشأن تحديث التحذيرات المتعلقة باستخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) بعد 20 أسبوعاً من الحمل.

وأشارت إلى أن استخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات قد يتسبب في حدوث إصابات نادرة، تكون خطرة على كلية الجنين لدى النساء الحوامل، عند الأسبوع الـ20 من الحمل أو بعد ذلك، وقد يتسب بانخفاض مستويات السائل الأمنيوسي أو حدوث مضاعفات أخرى.

وأوصت الوزارة بعدم استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ابتداء من 20 إلى 28 أسبوعاً من الحمل، إلا بنصيحة أخصائي الرعاية الصحية، كما لا يجوز استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (أي بعد 28 أسبوعاً حتى نهاية الحمل)، ويجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الحمل.

وأصدرت الوزارة تعميماً آخر إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية برفع التعليق عن تسجيل وتسويق منتج Amopress (Amlodipine) 5mg، يأتي ذلك بعد أن رفع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية التعليق عن تسجيل وتسويق المنتج المذكور بعد أن أثبتت الشركة جودة وفعالية المنتج من خلال تقديم دراسة التكافؤ الحيوي.

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