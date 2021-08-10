تطعيم 2153 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم بالشرقية

المصدر: سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

كشفت مديرة قطاع الأفرع في دائرة الخدمات الاجتماعية، مريم الشامسي، عن تطعيم 2153 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وذويهم، بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا، في مدن المنطقة الشرقية، المتمثلة في خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وأكدت أن الحملة تأتي دعماً لجهود الدولة، الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، وتستهدف كبار السن وذويهم والمقيمين معهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال تدريب الطاقم الطبي التابع للدائرة، على الإجراءات الطبية المعتمدة لتقديم التطعيم.

وأفادت بأن الطلبات لاتزال مستمرة منذ بداية الحملة المجتمعية التي أطلقتها الدائرة في يناير الماضي، والتي تهدف إلى الوصول إلى أكثر الفئات حاجة للقاح، إذ يقوم 18 فريقاً من مركز خدمات كبار السن بمدينة الشارقة وخورفكان ودبا الحصن وكلباء والحمرية والذيد والمدام والبطائح ومليحة، بزيارات منزلية لهذه الفئات.

وأشارت الشامسي إلى أن الطلبات تقدم للدائرة عبر الاتصال بالرقم المجاني 800700، وتتضمن الحملة زيارة المنازل، وفحص الحالة، وقياس مؤشراتها الحيوية قبل إعطاء اللقاح.

ونوهت الشامسي بأن إطلاق الدائرة خدمة التطعيم المنزلي تعتبر من الخدمات التي تعمل على تسهيل حصول الفئات الأكثر حاجة للقاح، ومنها فئة كبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم، من خلال الوصول إليهم في المنازل، بالإضافة إلى تشجيع أكبر عدد من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، كما ستعمل وحدات الرعاية المنزلية لتطعيم كبار السن في منازلهم في كل مدن المنطقة الشرقية، لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وذكرت أن الدائرة عملت منذ بداية الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات، التي تضمن صحة كبار المواطنين في إمارة الشارقة وسلامتهم، في ظل وباء كورونا، من خلال التعاون المستمر مع الشركاء، وفي المقدمة منطقة الشارقة الطبية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لفئة كبار السن، للتخفيف عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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