افتتاح مركز جديد لتطعيم الطلبة ضد «كورونا»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، افتتاح مركز تطعيم مخصص للطلبة في ياس مول بإمارة أبوظبي، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أغسطس المقبل.

وأفادت المؤسسة على «تويتر»، بأن المركز سيستقبل الطلاب فوق سن الـ12 عاماً، من الساعة الـ12 ظهراً إلى الثامنة مساءً، مشيرة إلى أن المركز يسهم في الجهود المستمرة لوقف انتشار فيروس «كوفيد-19»، ويدعم العودة الآمنة إلى المدرسة للعام الدراسي 2021-2022.

واعتبر طلبة ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو سجلوا لأخذه، أن التحصن من خلال التطعيمات هو الملاذ الآمن من الإصابة بالفيروس.

وأكد الطلبة عماد صلاح، وخلود عبدالله، وإلهام هاني، وعمر يوسف، ضرورة الإسراع في أخذ جرعتي التطعيم ضد «كوفيد-19»، لأنه يعدّ آمناً، حفاظاً على صحة أفراد أسرهم، ولضمان العودة إلى الحياة الدراسية، كما كانت من قبل.

وأضافوا أن الدراسة المباشرة تستلزم بيئة صحية وآمنة، وهذا يتحقق بأخذ التطعيم، والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحدّدها الجهات الصحية في الدولة، مفضلين الدراسة خلال العام الدراسي المقبل داخل الفصول المدرسية بدلاً من التعليم عن بعد، داعين الطلبة إلى الإسراع في التسجيل لأخذه، وتحصين أنفسهم وأسرهم والمجتمع من حولهم من الفيروس، لأن «اللقاح يشكّل مناعة مجتمعية تقود إلى العودة التدريجية والكاملة إلى التعليم التقليدي في المدارس والجامعات».

وأظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، يبلغ نحو 1.1 مليون طالب وطالبة، وأن طلبة الصفوف من السابع حتى الـ12 (الطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق مؤهلون لتلقي اللقاح) أكثر من 360 ألف طالب وطالبة.

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