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    وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 إلى 74% من إجمالي السكان

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 من إجمالي السكان 74%. 

    ووصلت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح من إجمالي السكان 64%.

    وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص.

     

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