"الصحة" و"الإمارات للخدمات الصحية" تطلقان خدمة الإستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة الإستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة ضمن خطتها التطويرية لبرنامج الأطباء الزائرين لمساعدة المرضى والأطباء للحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة وذلك في إطار مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2021 " الذي اختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي .

وتشمل الخدمة التي يستفيد منها مواطنو الدولة جميع التخصصات في 16 مستشفى تابع للمؤسسة ومراجعة الطبيب في العيادة ويتم التنسيق والاتصال مع طبيب خارج الدولة للحصول على الإستشارة الطبية عن بعد عبر الإتصال المرئي ثم يتم بناء عليها تحديث لبيانات زيارة المرضى على النظام بواسطة أطباء الوزارة والمؤسسة.

وتعتبر هذه الخدمة إضافة جديدة للوصول إلى خبرات الأطباء خارج الدولة من خلال اتصال مرئي معهم والتي تأتي في نطاق رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة والتكيف مع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية في المرافق الصحية.. كما تتوافق الخدمة المبتكرة لبرنامج الأطباء الزائرين مع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بناء على ملحق قرار مجلس الوزراء.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء أن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة تندرج ضمن حزمة المشاريع الإبتكارية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسة في إطار التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية وتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية للحد من العدوى وتعزيز خدمة التطبيب عن بعد والمراقبة الصحية من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة ضمن مشاريع الوزارة والمؤسسة لتقديم الرعاية المتخصصة والمشورة الطبية للمرضى عن بعد مع أطباء خارج الدولة بالاستفادة من الخبرات الطبية التي يستقطبها برنامج الأطباء الزائرين عن بعد والتي تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في المرافق الصحية لمنع عدوى "كوفيد-19 ".

ومن جانبه أوضح مدير مكتب الأطباء الزائرين الدكتور سلطان الشريف أن تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة تمثل إضافة نوعية ذات أثر في تحسين حياة المرضى من خلال تمكينهم من الحصول على الخبرات الطبية للاستشاريين خارج الدولة بالاستفادة من البنية التقنية المتقدمة التي توفرها المستشفيات بالمؤسسة حيث يحصل المرضى على خدمات التشخيص الطبي الأولي وتلقي الإرشادات الطبية بالتنسيق مع الفريق الطبي في الوزارة من خلال الاستعانة بالتطبيقات الطبية في الهواتف الذكية والأدوات المدعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أكبر استفادة من الاستشارة الطبية مؤكدا أن استراتيجية الوزارة من إطلاق برنامج الأطباء الزائرين تثبت جدواها بالرغم من ظروف "كوفيد-19" من خلال الإستشارة عن بعد مع أطباء خارج الدولة لتخفيف آلام المرضى وتحسين جودة حياتهم والحد من عبء سفرهم للخارج.

وأشار إلى أن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة يسهم في استقطاب الخبرات العالمية من دون تكلف عناء السفر لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مستشفيات المؤسسة منوها إلى الحرص على اختيار الأطباء من ذوي التخصصات الطبية الأكثر طلبا خلال المرحلة الحالية تلبية لاحتياجات المرضى وذلك من خلال مصة ابتكار رقمي سهلة الإستخدام تعزز مستقبل التحول الذكي وتم تصميمها لتمكين التبادل السلس للبيانات بين الأنظمة الداخلية المختلفة مع الامتثال الكامل لسرية المريض ومعايير السلامة الرقمية.

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حصلت على جائزة الإبتكار في مؤتمر "الإمارات تبتكر" الإفتراضي عن فئة "أفضل آلية عن بعد" لخدمة الإستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة ضمن برنامج الأطباء الزائرين والذي يعتبر إنجازا جديدا للوزارة يرسخ ثقافة الإبتكار ويعزز الثقة بكفاءة الأداء.

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