«صحة دبي» توفر 20 وظيفة طبية وفنية وإدارية للمواطنين

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

أتاحت هيئة الصحة في دبي، 20 وظيفة شاغرة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، في تخصصات طبية وفنية وإدارية، للمواطنين فقط، داعية الراغبين في الالتحاق بالوظائف، إرسال السير الذاتية وطلبات التوظيف على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وشملت قائمة الشواغر في القطاع الطبي «أخصائي أول (غدد صماء) بمستشفى دبي، أخصائي لياقة طبية بقسم مراكز فحص اللياقة الطبية - المنطقة الثانية، أخصائي طب الأسرة بمستشفى حتا، أخصائي باطني (وظيفة مؤقتة)، أخصائي طوارئ (وظيفة مؤقتة)، أخصائي تخدير (وظيفة مؤقتة)، طبيب أخصائي بمركز الخوانيج الصحي،أخصائي أول نساء وتوليد بمستشفى حتا، ممارس نفسي بمركز دبي للسكري».

وفي المجال الفني «ممرض رعاية أولية وتقني مختبرات طبية بمركز الممزر الصحي، تقني مختبرات طبية بمستشفى حتا، فني أشعة بمستشفى دبي (عقد مؤقت)، مساعد أخصائي علاج فيزيائي».

وفي القطاع الإداري «ضابط إداري أول بمركز المزهر الصحي، مساعد ضابط إداري بمركز مطار دبي الصحي، مساعد ضابط إداري بمركز الممزر، مساعد ضابط إداري بمركز البدع، مساعد ضابط إداري بمركز المنخول الصحي، ضابط أمن تقنية المعلومات (وظيفة مؤقتة)».

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