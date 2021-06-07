«الصحة» تعتمد البروتوكول الخاص للمرور الأخضر باستخدام «الحصن»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اعتمادها البروتوكول الخاص للمرور الأخضر، بهدف تخفيف القيود الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» وتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة، وذلك باستخدام تطبيق الحصن لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لخطتها الاستراتيجية الاستباقية في مكافحة الجائحة والمحافظة على الصحة العامة، ودعماً للجهود المبذولة للتعافي التام.

كما أكدت الوزارة أن البروتوكول المعتمد يتيح للجهات الاتحادية والمحلية تحديد كيفية استخدام تطبيق الحصن حسب احتياجاتها وإجراءاتها الخاصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والمقيمين والزوّار. ويعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد ست فئات وهي: المطعمون، ومتلقو الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفون من التطعيم، وغير المطعمين.

ويعتبر المطعمون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 28 يوماً أو أكثر والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، ستظهر حالتهم على تطبيق الحصن إن كانت نتيجة الفحص سلبية باللون الأخضر وتبقى لمدة 30 يوماً، كما ستظهر الصفة المعرفة «النجمة أو حرف E» لمدة سبعة أيام. أما الفئة الثانية: متلقو الجرعة الثانية ممن لم يكملوا 28 يوماً من تلقيها، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 14 يوماً إن كانت نتيجة الفحص سلبية، والفئة الثالثة: متلقو الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وبانتظار موعد الجرعة الثانية، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة سبعة أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية. أما الفئة الرابعة: متلقو الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وتخلفوا عن موعد الجرعة الثانية بأكثر من 42 يوماً، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة ثلاثة أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية، والفئة الخامسة: المعفون من التطعيم لمن لديهم شهادة استثناء وفقاً للإجراءات المعتمدة، فستظهر الحالة باللون الأخضر لمدة سبعة أيام، إن كانت نتيجة الفحص سلبية، والفئة السادسة: غير المطعمين من غير المعفين، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة ثلاثة أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية. وسيتغير لون الحالة على تطبيق الحصن من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف كما هو محدد لكل فئة من الفئات، بينما ستظهر الحالة باللون الأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية والتي تتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.

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