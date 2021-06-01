«صحة دبي»: أكثر من 50 ألف نوع من الباقات التأمينية في دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة في دبي صالح الهاشمي أن عدد أنواع الباقات التأمينية في الإمارة تجاوز الـ50 ألف باقة، تبدأ من 550 درهما وتصل إلى 125 ألف درهم في بعض الباقات، تختلف كل باقة حسب جدول المنافع الخاص بها.

وقال الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقدته مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، للإعلان عن خدمة مبتكرة تهدف لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة لعملائها في كل مكان، أن جائحة «كوفيد-19» ساعدت في استحداث وظهور خدمات صحية جديدة لم تكن موجودة قبلها، أبرزها خدمات التطبيب عن بعد، والتي شملت الطب النفسي، إضافة إلى الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن عدد المؤمن عليهم في دبي حالياً يبلغ أربعة ملايين و550 ألف شخص، فيما بلغ عدد شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة 50 شركة.

وأضاف: «شهد القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال العقد الماضي نمواً هائلاً، ويأتي تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى أحد الركائز الرئيسية الست في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حيث تتركز جهودنا على تطبيق الأنظمة التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية».

وتوفر الخدمة الجديدة التي أطلقتها مجموعة الفطيم بالتعاون مع شركة «متلايف» خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وخدمة الطبيب الذكي بدعم من عيادات «هيلث هب» و«تشافي» التابعة لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية، وتجمع حلولها بين التفاعل البشري والرقمي لتعزيز فعالية خدمات الرعاية الطبية وتقديم علاجات أكثر تخصيصاً ودقةً في تشخيص الأمراض عبر الأطباء الأخصائيين وخدمة توصيل الأدوية وإدارة الأمراض المزمنة وتقديم رعاية متواصلة في العيادة وعن بعد.

وتتيح خدمة الطبيب الذكي الأولى من نوعها في الامارات القدرة على فحص المرضى عن بعد للارتقاء بجودة الرعاية الصحية للمرضى سواءً كانوا في المنزل أو مقر العمل، حيث يتم إرسال الجهاز إلى المريض قبل الاستشارة، ليقوم الطبيب المعالج من عيادته بإجراء فحصاً شاملاً للمؤشرات الحيوية، وللصدر والعين والأذن وتخطيط كهربائي شاملاً للقلب وغيرها عن بعد باستخدام التكنولوجيا الذكية.

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