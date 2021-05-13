"صحة دبي": 9 نصائح لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي خلال العيد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة بدبي 9 نصائح لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي خلال عيد الفطر المبارك، خصوصاً بعد التعود على نمط غذائي محدد طية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أنه على الجميع العودة التدريجية إلى النظام الغذائي السابق لشهر رمضان المبارك، وعدم الإفراط في تناول الحلويات، مع ضرورة الحرص على تناول الطعام بكميات قليلة .

وتابعت" من الضرورة أن تحديد فارق زمني بين الوجبات الرئيسية من 4 إلى 5 ساعات، مع الحرص على مضغ الطعام ببطء لضمان الهضم الجيد، وتناول الدجاج او السمك حيث تستغرق عملية هضمهم وقتاً أقل عن اللحوم، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، مع الحرص على تناول بين 8 إلى 10 أكواب من المياه يومياً، وممارسة الرياضة أو المشي لتسهيل عملية هضم الطعام".

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