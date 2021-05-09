"الصحة" تسحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية، وحذرت من أخرى قد تعرض حياة المرضى للخطر، وعممت على كافة الجهات الصحية بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضحت الوزارة أنها سحبت الوسيلة الطبية " Precise PRO RX US Carotid System BY Cordis"، التي تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من تضييق الشرايين السباتية، وذلك بسبب انفصال طرف الجهاز أثناء الاستخدام، م قد يتسبب في إصابات خطيرة بسبب إزالة الطرف المفصول من الشريان السباتي، التي قد تؤدي إلى الانضمام أو السكتة الدماغية .

وأوصت الوزارة الجهات الصحية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استخدام المنتج في حال توفره، وفي حال حدوث أية أعراض جانبية لمستخدميه أكدت على ضرورة التواصل مع الوزارة مباشرة.

وحذرت الوزارة في تعميم آخر وجهته إلى كافة المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص من الوسيلة الطبية " LIFEPAK CR2 defibrillators"، وذلك لاحتمالية انفصال مغناطيس غطاء الوسيلة من الجهاز، حيث أن مغناطيس الغطاء هي الطريقة الأساسية التي سيتم من خلالها تشغيل الجهاز وإيقافه بفتح الغطاء أو إغلاقه، في حال خروج البطارية من مكانها قد تنفذ البطارية قبل الأوان، حتى لو لم يكن الجهاز قيد التشغيل، كما أنه قد لا يتمكن المستخدمون من تشغيل الجهاز إذا لم يستخدموا زر التشغيل أو الإيقاف أو في حال نفذت البطارية بالكامل.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في استخدام الجهاز في حال عدم تشغيله عند فتح الغطاء، باستخدام زر التشغيل واتباع تعليمات التشغيل المحدثة، مشيرة إلى أن الوسيلة لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news