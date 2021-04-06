70 مخالفة سوء تخزين بالشارقة خلال 3 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قسم رقابة الأغذية نفذ 12 ألفاً و257 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية، منذ بداية العام الجاري، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية العاملين بضرورة تطبيق المعايير والاشتراطات كافة، وأسفرت الحملات عن تحرير 70 مخالفة سوء تخزين، وإتلاف 432 كغم خضار وفواكه وتمور، ومواد غذائية أخرى بناءً على طلب الشركات تحت إشراف لجنة الإتلاف في البلدية.

وقالت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في البلدية، لـ«الإمارات اليوم» إن قسم رقابة الأغذية نفذ 12 ألفاً و257 حملة تفتيشية منذ بداية العام الجاري، للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل لتقديم غذاء آمن، وتم تقديم الدعم الفني لـ30 موقعاً لتأهيلها للحصول على شهادة برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، وسحب 241 عينة للتحليل المخبري وتحرير 27 محضر مصادرة لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات أو تالفة، و39 محضر تحفظ على مواد غذائية، وتسليم 5544 تعميماً وإعلاناً.

وأفادت بأن البلدية تتولى التفتيش الدوري على المنشآت ومتابعة الشكاوى الواردة من الجمهور حول أي منشأة غذائية، وتقديم الدعم الفني لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء والتأكد من أن المواقع دربت العاملين على الممارسات الصحية الجيدة من أجل تأهيلها للحصول على شهادة برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، مشيرةً إلى أن فرق التفتيش رصدت 70 مخالفة سوء تخزين، وأتلفت 432 كغم خضار وفواكه وتمور، ومواد غذائية أخرى بناءً على طلب الشركات تحت إشراف لجنة الإتلاف في البلدية.

وأشارت إلى أن تكثيف الزيارات التفتيشة والتدقيق يأتي استناداً إلى معايير واضحة تغطي كل الجوانب، مثل طرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، وغيرها.

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