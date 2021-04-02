مستشفيات.. «الإمارات جميرا» يفحص «كورونا» داخل السيارة

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

أعلن مستشفى الإمارات عن افتتاح خيمة مجهزة للفحص السريع لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) داخل السيارة في دبي، للتيسير على الراغبين في الحصول على نتائج PCR، والمقبلين على السفر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الإمارات، الدكتور مايكل فقيه، إن «الخيمة الجديدة أقيمت مقابل مستشفى الإمارات في منطقة جميرا، لاستقبال المراجعين، وإجراء فحص مسحة الأنف (PCR)، وهم في سياراتهم». وأوضح أن «الخيمة أقيمت بطاقة استيعابية 2000 فحص يومياً، ولا تتعدى فترة الفحص دقائق». وذكر الدكتور مايكل فقيه أن الفحص يتميز بأنه آمن وخالٍ من المتاعب، حيث يتم إجراؤه مباشرة من لحظة الدخول إلى منطقة جمع المسحات. وقال إن المراجع يتسلم نتيجة الفحص خلال 12 ساعة، ويصدر المركز شهادة «كوفيد-19» موثقة للراغبين في السفر.

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