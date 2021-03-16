تطعيم 52.6% من الفئة المستهدفة بلقاح «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، أعلنت خلالها تحقيق إنجاز جديد للإمارات بتطعيم 52.6% من الفئة المستهدفة، فيما تم الإعلان عن أبرز الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان المقبل، والتي تضمنت منع إقامة أي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاتَي العشاء والتراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، في كلمة مسجلة له تم بثها خلال الإحاطة، وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه أخيراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات، كما تم تقديم اللقاح لـ70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال: «مع استمرار التقارير اليومية المتعلقة بجرعات اللقاح فإننا نقترب من تقديم ما يقارب سبعة ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مراكز طبية في مناطق الدولة المختلفة، في خطوة إيجابية تضع الإمارات في مقدمة الدول في نسبة التطعيم، وتعكس هذه الأرقام الجهود الجبارة التي يبذلها قطاعنا الصحي، ونعمل لتقديم اللقاح لـ100% من مجتمعنا».

وأضاف العويس: «توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوافرة للجميع مجاناً بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح لضمان تحقيق المناعة المجتمعية والعودة من جديد للحياة الطبيعية».

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المقبل، قائلاً: «حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في المنزل نفسه تناول الوجبات الجماعية».

وأشار إلى عدم السماح بإنشاء خيام الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، لافتاً إلى أنه يمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف الظاهري: «تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد (كوفيد-19)، إضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاتَي العشاء والتراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

وتابع: «في ما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات، كما سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، ونشجع على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً».

وأكد الظاهري أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال الشهر الفضيل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين من أفراد ومؤسسات.

2018 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 208 آلاف و85 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم، وكشفت عن 2018 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة أربعة مصابين.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2651 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وأعلنت الوزارة عن تقديم 89 ألفاً و746 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس ستة ملايين و668 ألفاً و637 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 67.43 جرعة لكل 100 شخص.



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