منع خيام الإفطار العائلي والمؤسسي في رمضان بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة حزمة من القرارات، بمناسبة قرب شهر رمضان، للحفاظ على سلامة المجتمع، إذ تقرر عدم التصريح أو السماح بإنشاء خيام الإفطار العائلي أو المؤسسي أو تناول وجبات جماعية في مكان عام، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار في واجهات المطاعم أو في نقاط التجمعات، أو أمام المنازل والمساجد، أو من خلال السيارات أو أي وسيلة أخرى.

وتقرر منع الإعلان أو تقديم عروض خاصة عن وجبات الإفطار بكل الوسائل، واقتصار توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الأسر المحتاجة من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الإمارة.

وتقرر أن تكثف الفرق الميدانية المشكّلة من الجهات المعنية حملاتها التفتيشية والمراقبة خلال الشهر الفضيل.

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