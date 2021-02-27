3498 إصابة بفيروس «كورونا».. و16 وفاة خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 187 ألفاً و176 فحصاً جديداً، أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 385 ألفاً و160 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 شخصاً، نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1198 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2478 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 377 ألفاً و537 حالة.

وقدمت الوزارة، أمس، 87 ألفاً و263 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يرتفع مجموع عدد الجرعات، التي قدمتها إلى خمسة ملايين و933 ألفاً و299 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح إلى 59.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل عدد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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ملايين جرعة قدمتها «الصحة»، منذ انطلاق حملة التطعيم الوطني.

- 59.99 جرعة لكل 100 شخص معدل توزيع اللقاح في الدولة.

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