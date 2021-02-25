"صحة دبي": 3 أسباب وراء تمديد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح "أسترازينكا" لـ 10 أسابيع

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت هيئة الصحة بدبي أن الموعد بين جرعتي لقاح أكسفورد- أسترازينكا، 10 أسابيع، وأن جميع الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح سيتلقون رسائل نصية بالموعد والمكان المحدد في أقرب وقت.

وأوضح نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي الدكتور علوي الشيخ في مداخلة عبر تلفزيون دبي، أن تمديد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح " أكسفورد- أسترازينكا" جاء استناداً إلى ثلاثة أسباب، حسب دراسات حديثة أجرتها جامعة أكسفورد، الأول أن الدراسات الحديثة التي أجريت أثبتت أن فاعلية اللقاح ترتفع بطول المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية، حيث كانت بين الأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين بفارق زمني 4 أسابيع وصلت لنحو 55%، فيما ثبت أن الفاعلية للأشخاص الحاصلون على اللقاح بفارق زمني بين 8 إلى 12 أسبوع ارتفعت لأكثر من 80%".

وأضاف" يتمثل السبب الثاني في أن الدراسات أثبتت أيضاَ أن فائدة فاعلية اللقاح ضد المرض بعد الجرعة الأولى ظلت ثابتة حتى موعد الجرعة الثانية، فيما يتمثل السبب الثالث في أن المناعة المكتسبة من اللقاح، التي تقاس بنسبة الأجسام المضادة في الدم، كانت أعلى لدى الأشخاص الحاصلون على الجرعتين بفاصل زمني أكبر".

وقال إنه بناء على الدراسات التي نشرت أخيراً، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتوصيات الفريق العلمي بالهيئة تم اعتماد 10 أسابيع كفارق زمني بين الجرعتين لهذا اللقاح.

وكانت "صحة دبي" قد أدرجت لقاح " أكسفورد- استرازينكا"، قبل نحو ثلاثة أسابيع، بعدما أثبتت التجارب السريرية سلامة وفاعلية هذا اللقاح، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجريت على اللقاح تم مراجعتها من قبل الفريق العلمي في الهيئة، كما تم نشرها في مجلة علمية محكمة.

وقال حاصلون على الجرعة الأولى من اللقاح إنهم حصلوا على موعد بالجرعة الثانية لتكون بعد أقل من شهر من موعد الجرعة الأولى، وحسب التعديلات الجديدة في موعد الجرعات، ينتظرون رسائل بالموعد الجديد.

وكانت "صحة دبي" الشحنة الأولى من لقاح "استرازينيكا"، مطلع الشهر الجاري، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي توفرها في منشآتها الطبية، إلى جانب لقاحي فايرز بايونتك، وسينوفارم.

وأكدت الهيئة على ضرورة الحصول على موعد مسبق للتطعيم، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني (800342)، لتحديد نوعية اللقاح وموعد التطعيم، فيما نوهت بأن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، يتم بالتنسيق بين هيئة الصحة بدبي والجهات والدوائر والمؤسسات التي يعملون بها، كما أكدت أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للأعمار من سن 60 سنة فما فوق

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