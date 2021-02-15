إغلاق 32 مؤسسة غذائية خالفت الإجراءات الاحترازية في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت بلدية دبي أنها أغلقت 32 مؤسسة غذائية منذ بداية العام الجاري، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا»، وتنبيه وإنذار 472 مؤسسة.

وأوضح مدير التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، لـ«الإمارات اليوم»، أن مفتشي البلدية نفذوا 5841 زيارة ميدانية تفتيشية خلال 45 يوماً منذ بداية العام الجاري، للتأكد من مدى التزام المؤسسات الغذائية بالإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهات الصحية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن عدد المؤسسات الغذائية الملتزمة بلغ 5264 مؤسسة، وغير الملتزمة 577 مؤسسة، فيما بلغ عدد التنبيهات والإنذارات 472، وإغلاق 32 مؤسسة بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة.

ولفت إلى زيادة مستوى الوعي لدى الكثير من الملاك والعاملين في المؤسسات الغذائية في دبي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت عدداً أكبر من المخالفات.

وتابع أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

ولفت الطاهر إلى أن البلدية تدقق على المؤسسات الغذائية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

وطالب أفراد المجتمع كافة بضرورة التواصل مع الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، لتقوم البلدية بالتعامل مع المؤسسة على الفور، وقال إن فرق التفتيش تنفذ زيارات تفتيشية روتينية مبنية على بلاغات المستهلكين.

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