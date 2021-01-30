3962 إصابة جديدة بـ «كورونا» و7 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 180 ألفاً و930 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص بهدف اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 3962 إصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 297 ألفاً و14 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبعة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات 826 حالة. وأعلنت عن شفاء 2975 حالة جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 269 ألفاً و999 حالة. كما أعلنت الوزارة عن تقديم 137 ألفاً و956 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى أمس ثلاثة ملايين و6601 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

- 137.956

جرعة من اللقاح قدمت خلال 24 ساعة.

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