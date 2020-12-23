دبي تبدأ حملة موسعة ومجانية للتلقيح بـ «فايزر» اليوم.. وأبوظبي تستثني القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تنطلق، اليوم، في دبي حملة موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس «كوفيدــ19» بلقاح «فايزر»، وفق ما أعلنته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة.

وقالت اللجنة، في تغريدة نشرها، أمس، المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في «تويتر»، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ستبدأ حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد «كوفيدــ19» بلقاح «فايزر» في دبي، اعتباراً من اليوم.

وأفادت مصادر صحية بأنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل الحملة، والمراكز المخصصة لتلقي التطعيم، اليوم.

إلى ذلك، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في الإمارة للمحافظة على المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.

وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من الغد.

واعتمدت اللجنة رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

كما اعتمدت تعديل مدة صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) أو فحص الليزر (DPI) المستخدم لدخول الإمارة من 48 إلى 72 ساعة، واستبدال فحصي اليومين الرابع والثامن بفحص يجرى في اليوم السادس من الدخول، لمن تتجاوز مدة إقامته ستة أيام متتالية.

واعتمدت اللجنة إجراءات الدخول للمسافرين الدوليين، بمن فيهم سكان الإمارة والسياح، وتشمل استثناء القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي، وتقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام.

واعتمدت اللجنة إجراء فحص (PCR) للقادمين من السفر من الدول كافة في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامتهم ستة أيام، وإضافة الفحص في اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامتهم 12 يوماً. وسيُراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.

وتبعاً للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام، شرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن، وأن تكون نتيجته سلبية.

ويستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لـ«كوفيد-19» والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.

واعتمدت اللجنة جدول برنامج مسح وطني لإجراء الفحوص الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في أبوظبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ«صحة» خارج الإمارة، وإلغاء إجراء الفحوص عند نقاط الدخول.

• رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة.

• استبدال فحصي اليومين الرابع والثامن بفحص يجرى في اليوم السادس من الدخول.

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