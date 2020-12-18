«صحة دبي» توفر فحوص «كورونا» في «دبي التجاري العالمي»

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن توفير خدمة الفحص المخبري لفيروس «كورونا» في مركز دبي التجاري العالمي، لخدمة ممثلي الشركات والعارضين ورواد المركز المشاركين في المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية التي يحتضنها المركز.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، الدكتورة فريدة الخاجة، إن الهيئة تواكب عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فقد أضافت ستة مراكز للفحص في ثلاثة مجالس تابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وثلاثة مراكز تجارية، تسهيلاً على الناس، وتحفيزاً على إجراء الفحوص المخبرية للاطمئنان إلى الصحة العامة، وتعزيزاً للوقاية.

وذكرت أن توفير خدمة الفحص في مركز دبي التجاري العالمي تتم بانسيابية وسهولة وأجواء صحية وآمنة، مضيفة أن الهيئة تقدمها لجميع رواد المركز، من داخل الدولة وخارجها، طبقاً لاستراتيجية فحص «كوفيد-19» في إمارة دبي.

وقالت إن القطاع الصحي الحكومي والخاص، في دبي، استفاد كثيراً من تحدي «كوفيد-19» العالمي، وأصبح لديه قدرات هائلة تمكّنه، من خلال مختبراته الحديثة وتقنياته المطورة، من إجراء أكثر من 80 ألف فحص لفيروس «كورونا» يومياً، مع استخراج النتائج في غضون 24 ساعة.

كما أكدت حرص الهيئة على الوصول بجميع خدماتها الطبية إلى الناس خلال تسوقهم، أو وجودهم في أماكن عملهم، أو منازلهم، وهو ما تقوم به فعلاً، إلى جانب توصيل الدواء أيضاً إلى منازل المرضى، لافتة إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدمات الفحوص الطبية على وجه التحديد، ورفع درجة جودتها، لما لها من أهمية بالغة في برامج الوقاية من الأمراض والوبائيات.

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