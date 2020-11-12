«الصحة»: أدوية علاج السكري في الدولة سليمة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن أدوية السكري المحتوية على «ميتفورمين» في الدولة سليمة.

وأعلنت الوزارة اتخاذها الإجراءات الضرورية، للتأكد من خلو صيدليات الدولة من التشغيلتين لدواء «ميتفورمين» عيار 500 ملغ (Metformin HCl Extended Release Tablets, USP 500 mg) من إنتاج شركة (Nostrum Laboratories)، بناء على تعميم صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية، إثر تلقيها إشعاراً من الشركة المصنعة، التي سحبت التشغيلتين طوعاً، يفيد بثبوت وجود شوائب (NDMA). وأكدت أن الدواء غير مسجل في الإمارات، كما أنه لم يدخل إلى الدولة، وفق نظام الاستيراد الرسمي. وشرحت أن مادة الـNDMA، توجد عادة في مجموعة متنوعة من الأطعمة، وبعض مياه الشرب، وفي الهواء الملوث، لكن بمستويات منخفضة، مبينة أن التعرض لكمية كبيرة من هذه المادة لمدة زمنية طويلة يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان.

كما يوجد العديد من الأدوية، التي تحتوي على المادة الفعالة «ميتفورمين»، وهي أدوية تصرف بوصفة طبية، ولها عدد من الاستخدامات، أكثرها شيوعاً علاج مرض السكري من النوع الثاني، وهي سليمة وليس عليها أية تحذيرات.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، ضرورة عدم توقف المرضى عن تناول أدوية «ميتفورمين» إلا تحت إشراف طبيب، واستمرار الأطباء في وصف أدوية «ميتفورمين» كالمعتاد، حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة.

وقال إن جميع منتجات «ميتفورمين» في الدولة خالية من شوائب NDMA، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً، في وقت سابق، إلى شركات الأدوية المنتجة لأدوية «ميتفورمين» بتقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي، على أن يتم التحليل في مختبر معتمد، مع ضمان اتباع طريقة التحليل الموصى بها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية لتحليل NDMA، ووفقاً للحد الأدنى المقبول للاستهلاك اليومي.

وطلب التعميم، من موردي منتجات «ميتفورمين»، تقديم شهادة تحليل تثبت خلو منتجاتهم من شوائب NDMA، قبل استيرادها من الخارج. وذكر الأميري أن الوزارة على اطلاع مستمر على التعاميم والتحذيرات والمستجدات، الصادرة من الهيئات الصحية العالمية. وفي حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية، تقوم الوزارة على الفور بإصدار تعميم للجهات الصحية والمعنية، في حال وجود ما يستدعي سحب تلك المنتجات وإتلافها، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع. وفي حال حدوث آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج، يمكن التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: pv@mohap.gov.ae أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقعها، أو من خلال التطبيق الذكي UAE RADR. كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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