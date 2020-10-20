بلدية دبا تغلق 11 منشأة في الربع الثالث

المصدر: دبا ■الإمارات اليوم

نفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية دبا 2655 حملة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو حتى سبتمبر) في مناطق مختلفة من مدينة دبا، منها 1734 على المحال، و428 جولة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، و493 على الصالونات الرجالية والنسائية.

وأسفرت عن إغلاق 11 منشأة منها سبعة محال، وأربعة صالون، لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وعدم وجود بطاقات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالشروط الصحية، وكذلك بيع مواد محظورة (البان والنسوار)، إلى جانب تحرير 243 مخالفة، منها 233 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية التي فرضتها البلدية، و10 مركبات مخالفة للشروط الصحية، وتمثلت مخالفاتها في عدم التزامها بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد، وعدم ارتداء العاملين في المنشأة الكمامات والقفازات عند تقديم الخدمة، وعدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم التزامهم بالنظافة العامة، إلى جانب توجيه 187 إنذاراً.

وأوضح مدير عام بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي، أن فرق التفتيش في البلدية ستواصل جهودها المكثفة في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، وتعتبر صحة وسلامة المستهلك من أولويات البلدية.

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