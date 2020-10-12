«صحة دبي»: 50 درهماً ثمن لقاح الأنفلونزا الموسمية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

اعتمدت هيئة الصحة في دبي ثمن لقاح الأنفلونزا الموسمية لديها، ليصبح 50 درهماً، شاملاً الرسوم الإدارية، وطالبت كل الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار الجديد حيز التنفيذ كلٌّ في مجال اختصاصه.

وحسب القرار الإداري رقم 124 لسنة 2020، الذي أصدره المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، بشأن اعتماد ثمن لقاح الأنفلونزا الموسمية لدى مستشفيات الهية ومراكزها الصحية، يتم اعتماد رسوم 50 درهماً ثمناً للقاح الأنفلونزا الموسمية.

وتابعت: «يأتي القرار بعد اعتماد دائرة المالية في دبي قراراً بخفض سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية، المؤرخ في 05/‏‏10/‏‏20»، ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على أفراد المجتمع، وتسهيل فرص الحصول على اللقاح للجميع.

وكانت الهيئة قد أطلقت أخيراً حملة واسعة للتوعية بالأنفلونزا الموسمية، استهدفت من خلالها مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، كما حرصت على توفير كميات كافية من المطاعيم في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية بهدف التسهيل على أفراد المجتمع وتمكينهم من الوصول الى هذه الأماكن للحصول على المطعوم وفق خطوات سهلة وميسرة تراعي كل الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة العامة داخل مراكز تقديم الخدمة.

وأكدت الهيئة على أهمية ومأمونية المطعوم، ودوره الفاعل في الحد من مضاعفات الأنفلونزا الموسمية، مشيرة الى حرصها على توفير المطعوم مجاناً للمواطنين، وكذلك للمقيمين ممن هم فوق الـ65 سنة، والحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، وأصحاب الهمم، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الانفلونزا.

وتتضمن الإجراءات التي وفرتها الهيئة لتسهيل عملية الحصول على المطعوم، التوجه المباشر إلى أحد مراكز اللياقة الطبية الثلاثة وهي: مركز سالم الذكي في منطقة سيتي ووك، ومركز أب تاون مردف، ومركز أبراج بحيرات جميرا من الأحد الى الخميس من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة والنصف مساء ودون موعد مسبق، بينما يمكن الحصول على المطعوم بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بعد حجز موعد مسبق من خلال مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي (800342).

المطعوم مجاناً للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق الـ65 سنة والحوامل والأطفال وأصحاب الهمم.

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