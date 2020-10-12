مستشفى توام ينقذ شاباً توقف قلبه

المصدر: الإمارات اليوم- أبوظبي

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى توام في العين، خلال ذروة جائحة كوفيد-19، شاباً يبلغ من العمر 27 عامًا، مصاب بضيق شديد ومفاجئ في التنفس قبل ساعتين من الوصول، وفي غضون دقائق من وصوله، تعرض لسكتة قلبية (توقف القلب) بسبب انخفاض مستوى الأكسجين وانخفاض ضغط الدم، وعلى الرغم من أن الإلتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19 كان يشكل مصدرًا للشك والقلق؛ إلا أن الطبيعة المفاجئة للتدهور دفعت فريق الطوارئ إلى إجراء تخطيط كهربائية القلب بجانب السرير، مما أظهر وجود انسداد رئوي ضخم (جلطات دموية كبيرة في الرئتين).

وأوضح المستشفى أن الأطباء قاموا بدعم الحياة القلبي وإعطائه دواء لحلّ الخثرات (دواء يسمى آتيبلاس يعطى عن طريق الوريد لمدة ساعتين لحلّ تجلطات الدم)، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 90 دقيقة لتوفير وقت كافٍ لكل من الدواء (كيميائيًا) ولجهاز كوربلس (ميكانيكيًا) لحلّ تجلطات الدم، وبعد الإنعاش الناجح في قسم الطوارئ، تم إدخال المريض إلى وحدة العناية المركزة، ونظر كذلك في الحالة فريق أمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض الكلى وأمراض الدم.

وأشار المستشفى إلى أنه عادة ما ينجو 1 من كل 4 مرضى من توقف القلب في المستشفى، ومع ذلك، فإن معدل الوفيات الناجم عن السكتات القلبية لدى مرضى الانسداد الرئوي الضخم يصل إلى 95٪، علاوة على ذلك فإن الخروج إلى المنزل مع وجود أعصاب سليمة (وظائف المخ) أمر نادر الحدوث عند أولئك الناجين.

ولفت إلى أن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي عادة ما يتم لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وغالبًا ما يتوقف الإنعاش إذا لم يتعافى المريض، ولكن جهاز كوربلس الجديد مكننا من إجراء إنعاش مطول دون إجهاد الفريق.

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