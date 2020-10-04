1041 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 108 آلاف و906 فحوص جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1041 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1001 حالة من المرض.

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