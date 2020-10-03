مستشفى دبي: إعادة البصر إلى مريض بعد 25 يوماً من فقدان الرؤية

المصدر: دبي■وام

تمكن أطباء، في مستشفى دبي، من إعادة البصر إلى مريض بالعقد الخامس من العمر، كان يعاني تكيساً في الجيب الوتدي يمتد إلى داخل الدماغ، ويضغط على العصب البصري، ما تسبب في انعدام الرؤية بالعين اليسرى بشكل تام، لمدة 25 يوماً.

وقال الدكتور إياد الحمادي، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، إن المريض راجع المستشفى، بعد تحويله من القطاع الخاص، بسبب ندرة ودقة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب خبرة ومهارة عالية لخطورة مكان التكيس، وامتداده لداخل الدماغ، وحساسية مكان الالتهاب وقربه من الدماغ والعصب البصري، ما يزيد ارتفاع الخطورة.

وأضاف أن الفريق الطبي بمستشفى دبي قام بإجراء الفحوص اللازمة للمريض، وتهيئته للعملية التي استغرقت 45 دقيقة تحت التخدير العام، تم خلالها الوصول إلى داخل القحف بالمنظار، عبر الجيب الوتدي، واستئصال الكيس الضاغط على العصب البصري بشكل كامل، دون أية مضاعفات.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح التام، حيث تحسنت الرؤية لدى المريض بعد ساعات قليلة، إلى أن عادت إليه بشكل كامل بعد أسبوعين من إجراء العملية، وهو الآن بصحة جيدة، ولا يعاني أية مضاعفات تؤثر في رؤيته.

وأشار الدكتور الحمادي إلى الاهتمام البالغ، الذي توليه إدارة المستشفى بشكل خاص، وهيئة صحة دبي بشكل عام، لتطوير الأقسام الطبية بمختلف مستشفياتها، بما فيها قسم الأنف والأذن والحنجرة، الذي يمتلك الإمكانات المتعددة من الأجهزة والتقنيات المتطورة، والكفاءات الطبية المؤهلة، القادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية.

المستشفى يمتلك أجهزة وتقنيات متطورة، وكفاءات طبية.

المريض لا يعاني أي مضاعفات تؤثر في رؤيته.

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