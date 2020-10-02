«الصحة» توظّف «الريزوم» لعلاج البروستات

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

كشف مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن نجاح الطاقم الطبي في قسم المسالك البولية باستخدام تقنية «الريزوم» لعلاج تضخم البروستات، دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

و«الريزوم» تقنية حديثة معتمدة ومدرجة ضمن اللوائح والتوصيات العالمية، كما أنها معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات.

وتمثل «الريزوم» ثورة علمية وطبية جديدة، إذ تستغرق العملية من خمس إلى 10 دقائق، ويستطيع المريض مغادرة المستشفى في اليوم نفسه.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، حرص الوزارة على تعزيز الابتكار والتميز، واعتماد أفضل سبل العلاج في مستشفياتها، من خلال استقطاب أحدث التقنيات الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة، وصولاً إلى تخفيف آلام المرضى وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

وأشار إلى جهود الوزارة لتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتطبيق معايير الجودة والتميز في المستشفيات، في إطار جهودها الهادفة لتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير التميز، وتحقيق الريادة في المجال الصحي.

وأشارت مدير إدارة المستشفيات، الدكتورة كلثوم البلوشي، إلى أن إدخال تقنية «الريزيوم» في قسم المسالك البولية يشكّل إضافة نوعية إلى خدمات المستشفى. وأشادت بكفاءة الفريق الطبي، وقدراته على التعامل مع الحالات الدقيقة، مؤكدة حرص إدارة المستشفيات على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتحقيق الجودة والتميز في مستشفيات الوزارة.

وذكر المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، الدكتور عارف النورياني، أن قسم المسالك البولية يتميّز بكادره الطبي والجراحي الذي يتمتع بمهارات وكفاءات عالية، بكونه قسماً متخصصاً جداً ومجهزاً بأحدث التقنيات ليقدم علاجاً فعّالاً وآمناً لمرضى المسالك البولية، مضيفاً أن «بعض المرضى كانوا يضطرون للسفر خارج الدولة لإجراء هذه التقنية، وهذا يكلفهم الكثير، ولكن حرص الوزارة على استقطاب التكنولوجيا الحديثة داخل منشآتها الصحية أسهم في توفر معظم الخدمات العلاجية بالدولة».

وذكر استشاري ورئيس قسم المسالك البولية، الدكتور يونس الشمسي، أن هذه التقنية تعتبر آمنة جداً للمرضى، وهي عبارة عن إدخال منظار حجمه بضع مليميترات من خلال مجرى البول، يتم فيه حقن بخار ماء في البروستات ليعمل على تصغير وانكماش البروستات. والعملية غير مؤلمة، وتفيد المرضى الذين لا يرغبون في إجراء عمليات البروستات التقليدية التي تستدعي بقاء المريض بضعة أيام في المستشفى. كما أنها مناسبة للمرضى الذين يعزفون عن استخدام الدواء بشكل دائم، حيث أن أكثر المرضى يستغنون عن تناول أدوية البروستات بعد إجراء تقنية الريزيوم المبتكرة.

- «الريزوم» تقنية حديثة مدرجة ضمن اللوائح والتوصيات العالمية.

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