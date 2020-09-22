«الصحة» تطلق «تطمين» لتتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة «تطمين»، الأولى من نوعها في المنطقة، لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية، بهدف تأمين إمداد توريد مرافق الرعاية الصحية بالدولة بهذه المنتجات.

وتسهم «تطمين»، وهي منصة رقمية قائمة على تكنولوجيا التسلسل والتعقب المتقدمة في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية والذكية بالوزارة والتعامل بكفاءة مع المنتجات الطبية المغشوشة أو منتهية الصلاحية والمنتجات غير المصرح بها.

وتشكل المنصة تحولاً مهماً في القطاع الصحي لارتباطها بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى، ولشمولية فوائدها وإيجابياتها على صعيد الخدمات الصحية والدوائية التي تقدمها الوزارة لأفراد المجتمع، حيث تتيح المنصة تتبع منتجات الأدوية عبر مسارها، ما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية.

وستتمكن السلطات التنظيمية من استخدام منصة «تطمين» لتسهيل مهمتها في منع دخول الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها إلى الدولة من خلال التحقق من الرمز التسلسلي ثنائي الأبعاد GS1 واستخدام موقع إلكتروني آمن أو تطبيق على الهاتف المتحرك، إذ ستدعم المنصة المستهلكين بتمكينهم من التأكد من صلاحية وموثوقية الأدوية عند الشراء من خلال التطبيق الآمن، ما يساعدهم على تجنب شراء الأدوية غير المصرح بها أو المغشوشة بتوفير رؤية واضحة وشاملة لمصادر المنتجات وسلامتها وصلاحيتها عبر مسح الرقم التسلسلي ثنائي الأبعاد نفسه.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة عوض صغير الكتبي، أن المنصة تعد دليلاً على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في استخدام التكنولوجيا والمعايير المتقدمة، وتبني تقنيات جديدة تتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للرعاية الصحية في الدولة ودمجها مع الخدمات الحالية التي تقدمها الوزارة، كما أنها تضمن قدراً أكبر من متابعة سلاسل التوريد لقطاع الرعاية الصحية، ويسرع من القدرة على تتبع الأدوية في كل مراحل سلسلة التوريد.

وأشار إلى أن إطلاق منصة «تطمين» الأولى من نوعها في المنطقة يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتطوير الأنظمة الذكية، وتوفير أفضل الخدمات الذكية وإعادة ابتكار خدمات الرعاية الصحية، وتطوير مراكز البحوث وإقامة شراكات محلية ودولية، ودمج التكنولوجيا الجديدة وفق معايير ممكنات الحكومة الذكية.

من جانبها أوضحت مدير إدارة تقنية المعلومات مباركة إبراهيم، أن منصة «تطمين» ستقوم على استخدام أفضل مكونات التكنولوجيا التي تتيح سرعة معالجة البيانات، فضلاً عن تقديم آلية آمنة للغاية لتتبع الأدوية بدءاً من التصنيع وصولاً إلى الاستعمال من المرضى، مشيرة إلى أن المنصة قائمة على نظام تتبع متطور للمنتجات الدوائية ستقوم الوزارة بتطويره بالتعاون مع شركة «إيفوتك».

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