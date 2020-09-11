«صحة دبي» تنفذ 80 برنامجاً تدريبياً عن بُعد خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت هيئة الصحة في دبي 80 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، استفاد منها أكثر من 2500 موظف، خلال خمسة أشهر، من أبريل حتى نهاية أغسطس الماضيين، وذلك ضمن جهودها لتطوير العنصر البشري وتأهيله لمواصلة عملية الإنجاز والبناء ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات التي تخدم طبيعة عمل الهيئة.

وقالت رئيسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية في الهيئة، ميعاد آل علي، إن الهيئة واصلت عملية التدريب لموظفيها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بهدف المحافظة على المستوى المتميز للخدمات المقدمة للمتعاملين الداخليين والخارجيين، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الهيئة وخططها الاستراتيجية، في ما يتعلق بتدريب وتأهيل العنصر البشري بمختلف إدارات وقطاعات الهيئة.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية الإدارية المجانية - التي قدمها مدربون داخليون من موظفي الهيئة، بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى مزودي التدريب من مراكز التدريب الحكومية والخاصة، وبلغ عددها 80 برنامجاً تدريبياً - استفاد منها نحو 2500 موظف.

وأوضحت أن البرامج التدريبية ركزت على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطوير الذاتي، والصحة العامة والبيئة وسلامة المرضى والتعامل مع الحرائق، والقيادة، والإبداع والابتكار والذكاء العاطفي، والذكاء الاصطناعي، والعناية بالمتعاملين وسعادة المتعاملين، والجودة العامة والجودة في المجال الصحي، وإدارة الشراكات والموارد البشرية، والشؤون القانونية، والمحاسبة والعقود والمشتريات، وغيرها من البرامج التي تخدم طبيعة عمل الهيئة.

وأفادت آل علي بأن الهيئة تستهدف تدريب 4000 موظف جديد حتى نهاية العام الجاري.

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