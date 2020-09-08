الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

وتالياً أهم ما جاء في الإحاطة المباشرة:

- إجراء 71,334 فحص جديد، والكشف عن 644 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 75,098حالة.

- تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات في الدولة 391، فيما لا يزال 7764مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

- الدكتور عمر الحمادي: استطاعت دولة الإمارات الوصول لنسبة شفاء مرتفعة، بقيت عند 90%، ونسبة وفيات تبلغ 0.5%، والتي تعد من بين الأقل في العالم.

- د. الحمادي: دولة الإمارات تتصدر دول العالم في إجمالي الفحوصات الطبية مقارنة بعدد السكان، حيث تم إجراء أكثر من 7.5 مليون فحص منذ بدء الجائحة.

- تسبب شخص في نقل العدوى لزوجته، ومع التقصي تبين انتشار العدوى لتصل إلى 45 شخص من أفراد 3 عوائل نتيجة المخالطة والتجمع ووفاة إحدى قريباته.

- الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية من القطاعات المختلفة تتطلب تكامل ومسؤولية أكبر من أفراد المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين.

- د. الحمادي: نسبة التعافي من المرض كبيرة بالنسبة لعدد الإصابات في الدولة، وذلك بسبب الطرق العلاجية الحديثة والمبتكرة، وتوسيع نطاق الفحوصات، وتوافر الكوادر والمستلزمات الطبية، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، وتوفر المخزون الاستراتيجي للدواء.

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