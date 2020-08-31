%50 تراجعاً في حجوزات فحص «كورونا السريع»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت مواعيد حجز فحص الليزر بتقنية «دي بي آي»، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد-19» (فحص كورونا السريع)، تراجعاً في الإقبال على إجرائه، عقب اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، فحص مسحة الأنف الـ«بي سي آر» شرطاً أساسياً لدخول إمارة أبوظبي.

وأكد مسؤولون في مراكز فحص الليزر بتقنية «دي بي آي» تراجع أعداد المراجعين بأكثر من 50%، منذ تطبيق شرط إظهار نتيجة فحص PCR خلال 48 ساعة من استلام النتيجة، أو إظهار نتيجة سلبية لفحص الليزر DPI بشرط وجود أيضاً نتيجة سلبية لفحص PCR أجري خلال الأيام الستة السابقة، للسماح للأفراد بدخول إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى التوسع في افتتاح مركز الفحص بتقنية الليزر في جميع إمارات الدولة، حيث بلغ عددها حتى الآن 11 مركزاً معتمداً.

وأجرت «الإمارات اليوم» تجربة حجز موعد، عبر تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، واستطاعت الحصول على موعد للفحص داخل مركز مدينة زايد بعد ستة أيام، وانخفضت المدة في بعض المراكز الموجودة خارج إمارة أبوظبي إلى ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 15 يوماً في السابق.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، اعتمدت، الخميس الماضي، نوعين من الفحوص للدخول إلى الإمارة، معززةً بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، حيث سمحت اللجنة للقادمين إلى الإمارة بالدخول إليها خلال 48 ساعة من استلام نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، كما مكّنت القادمين إلى الإمارة من الدخول إليها خلال 48 ساعة من استلام نتيجة سلبية لفحص الليزر DPI، بشرط إظهار أيضاً نتيجة سلبية لفحص PCR سابق، أجري خلال ستة أيام قبل تاريخ الدخول.

واشترطت اللجنة مناوبة نوع الفحص بحيث لا يعاد إجراء الفحص ذاته مرتين متتاليتين خلال ستة أيام، مشيرة إلى أنه يعفى من اتباع هذه الإجراءات المتطوعون في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19» غير النشط، الذي يسمح لهم باستخدام مسار مركبات الطوارئ لضمان سهولة تنقلهم.

يشار إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، حددت، بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، 11 مركزاً للفحص بتقنية DPI المعتمدة على أشعة الليزر(فحص كورونا السريع)، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتتبع ثمانية مراكز للفحص لشركة (صحة)، وثلاثة مراكز لشركة «طموح».

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