العويس: زيادة مقلقة في إصابات «كورونا» خلال الأسبوعين الماضيين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الإمارات تجاوزت ستة ملايين فحص مخبري لفيروس «كورونا» المستجد، كجزء مهم من الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمواجهة الفيروس، وحماية المجتمع من تداعياته السلبية.

وشدد على أنه قد لوحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة اليومية، التي قد تعد مؤشراً إلى ارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي يأتي على رأسها تجنب التجمعات والزيارات خلال الفترة الحالية، والتقيد بالتباعد الجسدي.

وأكد خلال الإحاطة الإعلامية، التي عقدتها حكومة الإمارات في أبوظبي، أمس، أنه إضافة إلى اتخاذ التدابير الاستباقية لمواجهة الوباء على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية، تواصل حكومة الإمارات دعم البحث العلمي، لاسيما في المجالات الطبية، انطلاقاً من أهمية تطوير المنظومة البحثية، وتعزيز أثرها الإيجابي كركيزة تنموية ووسيلة فعالة في توفير الحلول اللازمة للتصدي للفيروس.

وأضاف العويس أن الإمارات أطلقت خلال الفترة الأخيرة مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، الذي يُشكل إضافة نوعية من شأنها الإسهام في تطوير قطاع البحث العلمي، حيث سيركز ضمن اختصاصاته على أبحاث الأمراض السارية في الدولة، إضافة إلى الأبحاث حول «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن هذه المبادرات النوعية تعزز دور الإمارات وإسهامها الفاعل لدعم الجهود المبذولة عالمياً لدعم قطاعات الصحة والمجتمع.

وفي ما يخص المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، التي تجري في الدولة على لقاح واعد لمرض «كوفيد-19»، أكد العويس أن هناك تطوراً ملموساً، وأن النتائج مطمئنة للغاية، ولم تسجل أي آثار جانبية على المتطوعين، وجدد دعوته لأفراد المجتمع كافة للمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.

وفي نهاية المداخلة، شدد العويس على أن استراتيجية التعامل مع الوباء والحد من انتشاره لن تكتمل دون الالتزام التام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وعن مستجدات الحالات، أعلن المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادي، أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 59 ألفاً و759 فحصاً، كشفت عن تسجيل 365 إصابة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 64 ألفاً و906 حالات. كما أعلن الحمادي عن تسجيل 115 حالة شفاء جديدة، ترفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 57 ألفاً و909 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 366 حالة، لافتاً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الوقت الراهن يبلغ 6631 مريضاً.

ونوّه الحمادي إلى الزيادة المقلقة في عدد الإصابات اليومية بين المواطنين والمقيمين، بواقع 136 حالة مقارنة بالفترة السابقة، عازياً السبب في ذلك إلى التجمعات والزيارات دون التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

وأجاب الحمادي عن مجموعة من الأسئلة يتم تناقلها حول الفيروس المستجد، حيث حذّر في البداية من بعض المنتجات التي يتم الترويج لقدرتها على التصدي لفيروس «كورونا» المستجد دون أسس علمية، وضرب مثالاً بمنتج يروّج له على أنه يطلق غاز ثاني أكسيد الكلور الذي يقضي بدوره على الفيروس قبل دخوله جسم الإنسان.

وشدد الحمادي على أن هذه المنتجات لا توفر حماية من فيروس «كورونا» المستجد.

أفضل الممارسات

عن أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها عند ارتياد الصالات الرياضية، نوه المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادي، بضرورة الامتناع عن الذهاب إلى النوادي والصالات الرياضية في حالة الشعور بالمرض، وعند الذهاب يجب تطبيق معايير التباعد الجسدي بترك مسافة لا تقل عن مترين مع الآخرين، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الأجهزة المشتركة، والحرص على استخدام الأدوات الشخصية دون مشاركتها مع الآخرين.

مركز لفحص «كورونا» في منطقة السيجي بالفجيرة

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مركزاً لفحص فيروس «كورونا»، في منطقة السيجي بالإمارة، بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة. ويأتي افتتاح المركز انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على توفير مراكز الفحوص المجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع أهالي السيجي من المواطنين والمقيمين، في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس. الفجيرة - وام

- 115 حالة شفاء جديدة، وإجمالي الحالات 57 ألفاً و909 متعافين.

- ارتفاع الإصابات اليومية بواقع 136 حالة مقارنة بالفترة السابقة، والسبب التجمعات والزيارات من دون التقيد بالإجراءات الاحترازية.

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