«مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني لاحتواء «كوفيد-19»

المصدر: الشارقة - وام

أعلن مركز التدريب والتطوير، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تحقيق منصة «مهاراتي» للتعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة أكثر من 200 ألف استخدام.

ولفت المركز إلى أن المنصة سجلت ما يزيد على 7000 مستخدم من العاملين بالمجال الصحي، موضحاً أنها تسهل الوصول للمصادر المعرفية الموثوقة محلياً وعالمياً، من أبحاث وكتب ومراجع علمية.وتوفر منصة «مهاراتي» أحدث الإرشادات الوطنية لتشخيص وعلاج فيروس «كوفيد-19»، وكذلك سبل حماية الطاقم الصحي، وعرض البرامج التدريبية الداخلية والعالمية المتاحة للطاقم الصحي، والمتعلقة بالمهارات الضرورية لاحتواء الجائحة والتعامل مع المرض.

واستخدم فريق التعلم الإلكتروني للمركز المنصة، لدعم مشاركة المعرفة بين الأفراد والإدارات والمستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، إذ تم تصميم وإنتاج عدد من البرامج التدريبية الداخلية، اعتماداً على المعرفة والقدرات والمهارات الداخلية في الوزارة.

فيما تم تقديم أكثر من 40 برنامجاً تدريبياً إلكترونياً مطوراً داخلياً، إضافة إلى نحو 10 دورات تدريبية أخرى، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وبيوت الخبرة بالأبحاث والنشر.

«المنصة» سجلت ما يزيد على 7000 مستخدم، من العاملين بالمجال الصحي.

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