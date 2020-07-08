خلوّ 4 فنادق من مصابي «كورونا» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف مدير منطقة الشارقة الطبية، محمد الزرعوني، عن ارتفاع نسبة حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارة، لافتاً إلى أنه تم إجراء - منذ بدء الجائحة - أكثر من 500 ألف فحص لأفراد المجتمع والعمال، مؤكداً أن أربعة فنادق كانت مخصصة لاستضافة مرضى العزل الصحي خلت من المصابين، وبقي فندق واحد فقط يؤوي حالات بسيطة، وسيتم إعلان خلوه قريباً.

وأشار إلى أن منطقة الشارقة الطبية، حسب توجيهات وزارة الصحة، مستمرة في توسيع نطاق الفحوص، لتشمل جميع قاطني الإمارة، إذ تم استحداث خيمة لفحص السكان في منطقتي النهدة والتعاون، من خلال إرسال رسائل نصية لهم لتحديد موعد أخذ العينة، مشيراً إلى أنه سيتم استهداف، يومياً، بين 1500 إلى 2000 شخص، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس.

وبين أنه في حال اكتشاف أي حالة، من السكان الذين سيتم فحصهم بالخيمة، سيتم اتخاذ الإجراءات حسب البروتوكولات المتبعة بوزارة الصحة، من عزل صحي، أو علاج بإحدى المنشآت الصحية المخصصة لعلاج مرضى «كورونا»، ومتابعة حالته، وفحص جميع المخالطين له.

وأشار إلى أن القطاع الصحي بإمارة الشارقة اتخذ، منذ بدء الجائحة، العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، منها زيادة عدد الكوادر الطبية والمتطوعين، وتخصيص منشآت للعزل الصحي، وتخصيص خيم وعيادات متنقلة لفحص العمالة في المناطق الصناعية والشركات والسكان، من مواطنين ومقيمين.

وأكد الدور المهم للمجتمع والجهات الحكومية والمبادرات الإنسانية، التي ساندت جهود وزارة الصحة، لمواجهة جائحة «كورونا»، والوصول إلى هذه النسبة المرتفعة من حالات الشفاء، ودور المستشفيات الكبير في استقبال الحالات وعلاجها، خصوصاً التي تحتاج إلى تدخل طبي وعناية حثيثة. وأفاد بأن حصيلة الفحوص الطبية لفيروس «كورونا»، التي أجرتها فرق المسح الطبي، من خلال الكوادر الميدانية والمراكز والخيم المخصصة لذلك، تجاوزت 500 ألف فحص، مبيناً أنه توجد خطة ممنهجة لافتتاح خيم مخصصة لفحص فيروس كورونا بشكل مجاني.

وبين أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، افتتاح عدد من المراكز لبعض المناطق، والأحياء السكنية في مدينة الشارقة، مشيراً إلى أن الفحص يهدف إلى طمأنة سكان الأحياء السكنية، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، حيث يتم فحصهم مجاناً لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

• 500 ألف فحص، تم إجراؤها في الشارقة، لاكتشاف «كورونا»، منذ بدء الجائحة.

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