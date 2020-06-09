إجراء فحص "كورونا" لأكثر من 198 ألف عامل بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

قدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة لشريحة العمال العاملين بإمارة الشارقة، في إطار مبادراتها وأدوارها المجتمعية الرامية إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، مجموعة من المساعدات والخدمات الإنسانية الجليلة، لتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية لخدمة المجتمع في ظروف صحية آمنة تتوافق مع التدابير الوقائية والاحترازية التي تنتهجها الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح نائب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس لجنة التفتيش على السكنات العمالية، العقيد ركن عمر علي الغزال أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لم تدخر جهدًا في سبيل تعزيز صحة ووقاية أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، حيث قامت بالعمل على توعية فئة العمال القاطنين بالمناطق الصناعية بكيفية حماية أنفسهم من الأمراض وذلك باتباعهم للإجراءات الوقائية، من خلال توزيعها لـ "79955" نشرة توعوية وأفلام فيديو عليهم بـ(5) لغات تحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها كوضع الكمامة على الوجه وارتداء القفازات في الأماكن العامة، وتطبيق التباعد الجسدي في أماكن إقامتهم، كما تم تعقيم أماكن سكنهم، ووضع لوحات إرشادية عليها، وإنشاء مركز خاص بهم لفحص الفيروسات، لافتاً إلى أنه تم إجراء فحص فيروس كورونا المستجد لـ 198655 عامل بالإمارة منذ بدأ الجائحة، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد العقيد الغزال على قيام شرطة الشارقة بـ(790) زيارة ميدانية منها 469 زيارة لسكنات العمال، وتواصل مع الشركات التجارية والسكنات العمالية.

وبين أن الشرطة قامت بتفتيش 163 شركة بالمناطق الصناعية، وأجرت 271 اتصال تنسيقي مع الجهات المعنية بالعمال للاطلاع على أوضاعهم، ونظمت 229 زيارة على الشركات المتعثرة.

وتابع: تم تقديم الدعم لفئة العمال والشركات المتعثرة مادياً، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لتقديم الوجبات لشريحة واسعة من فئة العمال، وصرف مبالغ رمزية لهم، وكذلك تقديم العلاج والدواء للمرضى منهم، مع ضمان استمرار الخدمات الضرورية بمكان سكنهم مثل: الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى، مؤكداً أن كل تلك الجهود والخدمات المقدمة لشريحة العمال تأتي عرفاناً من شرطة الشارقة بالدور الكبير الذي تقوم به وتقدمه هذه الشريحة في خدمة المجتمع.

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