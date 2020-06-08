2000 طبيب من جامعة الخليج الطبية يعملون بقطاع الرعاية الصحية لمكافحة "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان:

قدم خريجو جامعة الخليج الطبية بعجمان مساهمات ملحوظة في قطاع الرعاية الصحية عالمياً لعدة سنوات حتى الآن، خاصة خلال الفترة الحالية التي يمر بها العالم في مكافحة جائحة فيروس كورونا من بينهم عدد من الأطباء الإماراتيين الذين تركوا بصماتهم في العديد من المستشفيات الإماراتية ، مما يساعد الدولة على التقدم نحو أهداف الرعاية الصحية.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي ، رئيس ديوان الحاكم بعجمان: "ساهمت جامعة الخليج الطبية وشبكة مستشفيات ثومبي الأكاديمية التي تملكها مجموعة ثومبي بشكل كبير في الاقتصاد وفي مجال التعليم الطبي والرعاية الصحية. وقد حقق خريجي جامعة الخليج الطبية الكثير سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الدول الأخرى، ومعظمهم من مواطني دولة الإمارات، لافتا إلى دورهم الكبير والمهم الحالي في مكافحة فيروس كورنا حول العالم.

وتابع منذ نشأة جامعة الخليج الطبية قبل 22 عامًا ، تخرج منها حوالي 2000 طالب من 85 جنسية مختلفة وعملوا بنجاح في مناصب مختلفة ومرموقة، إذ عمل الكثير منهم كرؤساء تنفيذيين ، ومديرو عمليات ، ومديرون طبيون ، ورؤساء أقسام - في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط ، وأفريقيا ، وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا. علاوة على ذلك ، تضمن الروابط الأكاديمية والبحثية للجامعة مع أكثر من 60 جامعة ومعهد أبحاث دوليين القبول العالمي لخريجيها وتوظيفهم.

بدوره قال مدير الجامعة البروفيسور حسام حمدي أن لدى الجامعة خريجين يشغلون مناصب جيدة ويلعبون أدواراً متنوعة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها. خاصة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث انضم العديد من خريج الجامعة إلى القطاعين الحكومي والخاص، والأن يعملون بالصفوف الأولى لمكافحة "كورونا"، ليصبحوا محركات مستقبلية للتطور والتقدم في صناعة الرعاية الصحية.

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