«صحة دبي» تطلق التسجيل الإلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، التابع لهيئة الصحة بدبي، خدمة التسجيل الإلكتروني لطلب تخزين الخلايا الجذعية في المركز لمدة 30 سنة، ضمن جهوده المستمرة للتسهيل على الأمهات الحوامل للاستفادة من خدمات المركز في كل الظروف، خصوصاَ في هذا الظرف الاستثنائي خلال جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت رئيس وحدة استقطاب المتبرعين الباحث الإكلينيكي الأول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، الدكتورة فاطمة الهاشمي آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة، المتمثلة في قيام الأمهات الراغبات في تخزين الخلايا الجذعية بإرسال بريد إلكتروني إلى مركز دبي لدم الحبل السري، كطلب تسجيل في الخدمة، مع كتابة أرقام التواصل المختلفة، حيث يقوم الفريق المعني في المركز بتزويدهن بكل الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات الرسمية، وإعادة إرسالها إلى المركز عبر البريد الإلكتروني DCRC@dha.gov.ae، لتتم بعد ذلك مراجعة وتدقيق البيانات، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، والتسجيل الرسمي في المركز، لتخزين الخلايا الجذعية لمدة 30 سنة.

وأشارت الهاشمي إلى الدورات والبرامج التدريبية المستمرة التي ينفذها المركز عن بُعد، عبر الوسائل والتقنيات الذكية للكوادر الطبية والتمريضية في مختلف مستشفيات الهيئة حول الطرق المثلى لجمع عينات دم الحبل السري، والحصول على خلايا جذعية ناجحة وقابلة للتخزين عند فصلها عن دم الحبل السري.

وفي نهاية الدورة، يُعقد اختبار قصير عبر الهاتف مع المشاركين، للتأكد من مدى جاهزيتهم لسحب العينات بالطريقة الصحيحة. وقالت إن «المركز تمكن، حتى الآن، من تدريب 37 من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى حتا عن بُعد».

علاج 20 حالة

كشفت رئيس وحدة استقطاب المتبرعين الباحث الإكلينيكي الأول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، الدكتورة فاطمة الهاشمي، أن المركز أسهم حتى الآن بالتعاون مع المراكز العالمية في علاج 20 حالة مرضية كانت تعاني أمراض الثلاسيميا، والأنيميا المنجلية، واللوكيميا، وفنكوني الأنيميا، بعد تزويد هذه المراكز بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمخزنة في المركز.

وأشارت إلى نجاح المركز، منذ تأسيسه عام 2006 وحتى الآن، في تخزين أكثر من 7000 عينة من الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لأمهات من مختلف الجنسيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news