افتتاح 9 مراكز جديدة لفحص «كورونا» من السيارة

المصدر: الإمارات اليوم – أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، شبكة الرعاية الصحية الأكبر في دولة الإمارات، عن توسيع شبكة مراكز المسح من المركبة لفيروس كوفيد-19 في كل من إمارة أبوظبي ودبي وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة المراكز تماشياً مع مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنص المكرمة على توفير فحص كوفيد-19 مجاناً لجميع المواطنين وعمالة الخدمة المساعدة التي تعمل في منازلهم وأصحاب الهمم والنساء الحوامل والمقيمين فوق سن الخمسين عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومن تظهر لديه أعراض المرض والمخالطين لحالات إيجابية.

وتعتزم شركة "صحة" زيادة الطاقة الاستيعابية الأسبوعية بنسبة 72%، حيث ستقوم الخدمات العلاجية الخارجية بافتتاح 5 مراكز جديدة للمسح من المركبة في وسط المدينة والكورنيش وفي منطقة الشامخة بأبوظبي وفي المسعودي والظاهر في مدينة العين، بالإضافة إلى مركز جديد في منطقة سيتي ووك بدبي، كما ستستقبل مراكز المسح من المركبة في مدينتي أبوظبي والعين المراجعين على مدى 6 أيام في الأسبوع بدلاً من 5 أيام. أما في منطقة الظفرة، قامت مستشفيات الظفرة بافتتاح ثلاث مراكز جديدة في السلع والمرفأ وليوا.

وسيمكن إضافة المراكز الجديدة وتمديد مواعيد العمل شركة "صحة" من فحص 7,000 شخص إضافي يومياً ليصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى أكثر من 115,000 فحص أسبوعياً.

وقد أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يزيد عن 1.6 مليون فحص منذ تسجيل أول إصابة في يناير، مما يضعها في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها لكل مليون شخص، حيث أصبح إجراء الفحص لأكبر عدد من الناس وتوفير الرعاية الطبية الازمة لمن يحتاجها أولوية وطنية.

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