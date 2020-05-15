سحب الدم وتطعيم الكبار دون النزول من المركبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، إطلاق خدمات جديدة ضمن الخدمات المقدمة للمراجعين داخل مركباتهم، وهي خدمة استشارة الطبيب وسحب الدم وتطعيم الكبار، وذلك في مراكز صحية مختارة بأبوظبي والعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتيح الخدمة للمراجعين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة دون الحاجة للنزول من المركبة، إذ يتصل المراجع بأرقام المركز المخصص قبل الذهاب أو عند الوصول، ويقيّم فريق الاتصال بالمركز الحالة قبل تسجيلها وإرسال الطاقم الطبي اللازم لتقديم الخدمة.

وقال المدير التنفيذي في «الخدمات العلاجية الخارجية»، الدكتور عمر الجابري: «نعلن عن خدمة سحب الدم للفحوص المخبرية، وتطعيمات الكبار، والاستشارات الطبية للحالات التي لا تحتاج إلى كشف سريري من شتى التخصصات، وكنا قد أطلقنا أخيراً خدمة تطعيم الأطفال من المركبة، وبلغ مجموع المستفيدين منها 4392 طفلاً». وأضاف: «تأتي الخطوة في إطار سعينا لتقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع في بيئة آمنة خالية من المخاطر».

وتتوافر الخدمة في مراكز صحية مختارة يبلغ عددها 10 مراكز في أبوظبي، هي: مركز البطين، والزعفرانة، والمشرف، والمقطع، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، وبني ياس، والباهية، والفلاح، والسمحة. و10 مراكز صحية في العين، هي: مركز عود التوبة، والهيلي، ومزيد، ونعمة، والجاهلي، واليحر، والقوع، والمويجعي، والطوية، والهير.

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