محمد بن زايد: جهود القطاع الصحي ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن جهود القطاع الصحي وكوادره الطبية، الذين يعملون في الصفوف الأمامية بدولة الإمارات وتفانيهم، شكلت الركيزة الأساسية في تعزيز كفاءة جهود الدولة في مواجهة فيروس «كورونا».

ولي عهد أبوظبي: «جهود الكوادر البشرية، مواطنين ومقيمين، جعلت الدولة بهذا المستوى من الكفاءة في التعامل مع (كورونا)».

وثمن سموه دورهم الرئيس، وجهودهم المخلصة في حماية صحة أفراد المجتمع، فقال: «جهودكم حفظت الصحة والأمن والاقتصاد، بل وحفظت مستقبل الإمارات».

وقال سموه، خلال مشاركته - عن بُعْد - في المحاضرة الرمضانية الثالثة لمجلس محمد بن زايد، تحت عنوان: «نقف معاً.. استجابة الرعاية الصحية لـ(كوفيد-19)»، التي حضرها إلى جانب سموه، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخة سلامة بنت محمد بن حمد آل نهيان: «أنتم فخر الإمارات وتضحياتكم وجهودكم في خدمة كل من على هذه الأرض مقدرة، وهي مصدر فخر واعتزاز وإلهام».

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وشكره وتقديره لأبطال وجنود الخط الأمامي في مواجهة تحدي «كورونا».. وتمنياته لهم السلامة من كل مكروه.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «دولة الإمارات بذلت واستثمرت الكثير في القطاع الصحي، خلال السنوات الماضية، لكن جهود الكوادر البشرية، مواطنين ومقيمين، وجاهزيتهم صنعت الفارق الذي جعل الدولة بهذا المستوى من الكفاءة في التعامل مع تحدي فيروس (كورونا)»، مشيراً إلى أن العالم يمر بتجربة لم يشهدها في تاريخه الحديث، ولم يكن يتوقعها من حيث حجم تأثير هذا التحدي وسرعته، موضحاً أن «الدول التي لم تكن مستعدة، من حيث بناء المؤسسات والأنظمة الصحية، وتعزيز كفاءة الكوادر والكفاءات البشرية، كانت صدمتها قوية جداً».

وتبادل سموه الحديث، مع عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس «كورونا»، المشاركين في المحاضرة - الذين أصيب بعضهم بالفيروس خلال أدائهم عملهم في معالجة الحالات - حول أهم المواقف والتجارب التي مروا بها مع مرضاهم خلال هذه الفترة، وتركت أثراً لديهم، وشكلت فارقاً في حياتهم، كما اطمأن سموه على عائلاتهم وحملهم سلامه وتحياته لهم.

وقال سموه: «نحن محظوظون بوجود أشخاص أمثالكم بيننا.. وأنتم بين أهلكم وفي بلدكم الثاني دولة الإمارات.. جهودكم مقدرة ونعتز بها».

ودعا صاحب السمو الجميع إلى التحلي بالصبر في مواجهة «بلاء كورونا»، قائلاً: «نحن نشعر بالحزن حينما نرى دور العبادة لمختلف الأديان خالية من المصلين، وحينما نرى الأهل والأصدقاء والأحباب في حجر اختياري، فالعالم بات في سجن اختياري، لكننا وللمرة الأولى في تاريخ البشرية نرى أن الكرة الأرضية تتفق الآن على عدو واحد، ولهذا علينا أن نطمئّن بأننا وصلنا إلى مشارف نتائج إيجابية، وسنخرج من هذه الأزمة».

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