3 أنواع لمناطق العزل في المنشآت غير الصحية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حدد مركز التحكم والسيطرة لفيروس كورونا المستجد، في دبي، ثلاثة أنواع لأماكن العزل الصحي في المنشآت غير الصحية، تتدرج بحسب درجة خطورة الحالة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحماية العاملين بالمنشآت.

وقسم دليل «إرشادات إدارة الحجر والعزل الصحي في المنشآت (غير المستشفيات)»، الصادر عن المركز، أماكن العزل إلى ثلاث مناطق، هي: «المنطقة الخضراء»، و«المنطقة الصفراء»، و«المنطقة الحمراء».

وتكون الأولى خارج المنشأة، حيث يوجد أفراد الأمن والإداريون التابعون للجهات المختصة، الذين يقدمون الخدمات العامة لتأمين المنشأة. وفي هذه المنطقة لا حاجة لمعدات حماية شخصية.

وتتمثل المنطقة الثانية في أماكن الاستقبال، والسلالم، والمصاعد، والممرات بين الغرف، وغرف الخدمات، والغسيل والمطابخ، ومواقع عمل الموظفين لتقديم الخدمات اليومية العامة للمرضى.

وفي هذه المنطقة، يجب ارتداء الكمامات الواقية والقفازات فقط.

أما المنطقة الثالثة، فتشمل غرف عزل المرضى، حيث يتوجب على الجميع ارتداء الكمامات الواقية والقفازات، وثوب الحماية والدرع الواقية للعين. ويُسمح بمريض واحد كحد أقصى في كل غرفة. ويستثنى من ذلك الأفراد من العائلة نفسها، خصوصاً إذا كان بينهم أشخاص كبار في السن أو أطفال، بشرط أن تتسع الغرفة لهم.

وحسب الدليل، يجب على إدارة المنشأة التأكد من إجلاء النزلاء الاعتياديين، قبل تحويلها إلى منشأة عزل. وتخصيص المنشأة للحالات المستقرة من مرضى «كوفيد-19» فقط، وعدم السماح باستضافة الحالات المشتبه فيها. كما يجب منع استخدام أدوات المائدة المعدنية، واستبدالها بأدوات تستخدم لمرة واحدة.

ويتعين، أيضاً، التأكد من أن جميع الغرف جاهزة ونظيفة قبل استقبال المرضى، وتوفير أكياس غسيل للملابس، وأكياس للقمامة في الغرف، وتزويد المرضى بمواد التنظيف اللازمة لتنظيف غرفهم. وعدم تخزين بقايا الوجبات.

ووفقاً للدليل، تزود منشأة العزل المرضى بمنظفات غسيل الملابس ورفوف للتنشيف، ليتمكنوا من غسل ملابسهم وأغطية أسرّتهم، ويُمنع خلط ملابس المرضى مع ملابس موظفي المنشأة، ويحقّ لمنشأة العزل أن تتعاقد مع شركة غسيل معتمدة من بلدية دبي، لتلبية احتياجات غسيل الملابس للمرضى.

كما يجب على المرضى جمع نفاياتهم ومخلفاتهم الملوثة بسوائل جسدية معدية، أو يحتمل أن تكون معدية، في أكياس النفايات البلاستيكية الصفراء، وتعيين وتثبيت موظفي المنشأة طوال مدة العزل، وتوفير سكن لهم داخل المنشأة، ومنع استبدالهم إلا في حالات الطوارئ، بعد إخطار ممثلي هيئة الصحة في دبي، مع التأكد من استخدام إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، وتدريب العاملين في المنشأة على مكافحة العدوى، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم.

وشدد الدليل، أيضاً، على ضرورة فحص موظفي المنشأة، للتأكد من عدم إصابتهم بـ«كوفيد-19» في حال ظهور أي علامات وأعراض على أيٍّ منهم، وعدم السماح للمرضى بمغادرة غرفهم، شريطة توفير الخدمات اللازمة لهم.

كما يجب على المنشأة تزويد غرف العزل برقم اتصال هاتفي للطوارئ، لاستخدام المرضى المعزولين، وطلب المساعدة في حال احتاجوا إليها، أو الإبلاغ عن أية أعراض.

ووفقاً للدليل، يجب أن يكون هناك ممرض أو ممرضة لكل 30 مريضاً، وطبيب أو طبيبة لكل 50 مريضاً، وموظف إداري لكل 40 مريضاً. وعلى الجميع الالتزام في جميع الأوقات بالضوابط والممارسات الصحيحة.

• منع استخدام أدوات المائدة المعدنية.. واستبدالها بأدوات تستخدم لمرة واحدة.

• توفير أكياس غسيل للملابس والقمامة.. وتزويد المرضى بمواد تنظيف الغرف.

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