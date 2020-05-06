تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 206 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الضحاك: تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس #كورونا_المستجد، تم عزلها جميعًا وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 15,738 حالة.

وأعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 3359 حالة، وذلك بعد شفاء 206 حالة شفاء جديدة من #فيروس_كورونا_المستجد.

كما أعلنت عن إصابة 30 شخصا من عائلتين لم تلتزما بالإجراءات الوقائية، وأقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادها، بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.



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