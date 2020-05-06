الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

د. آمنة الضحاك: وفاة 11 شخصا من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 157 شخصا.

د. آمنة الضحاك: تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعًا وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 15,738 حالة.

د. آمنة الضحاك: إصابة 30 شخصاً من عائلتين لم تلتزما بالإجراءات الوقائية، وأقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادها، بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

د. آمنة الضحاك: إجراء 25,573 فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد في الدولة، حيث يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص خطة الفحص والكشف الطبي على مستوى الدولة.

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