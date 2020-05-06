«صحية الوطني» تنهي مناقشة قانون الصحة العامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، الذي يضم (38) مادة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد مناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عدد من مواده وبنوده، لافتاً إلى أنه تم التوافق على الصياغة النهائية لجميع مواد وبنود مشروع القانون بين اللجنة وممثلي الوزارة.

وأضاف أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل وافٍ على جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المقارن، منوهاً بأن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news