إخلاء 100 سرير في أقسام العناية المركزة بأبوظبي

أطلقت أمانة للرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة- أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مبادرة باستقبال المرضى الذين يحتاجون لخدمات رعاية طويلة الأجل من مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي، وذلك بهدف المساهمة في إخلاء أكثر من 100 سرير في أقسام العناية المركزة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومرافق الرعاية الحرجة الأخرى في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها مرافق مبادلة الرعاية الصحية لضمان تمتع إمارة أبوظبي بالطاقة الاستيعابية الكافية والقدرة على توفير خدمات الرعاية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ممن يعانون من حالات ومضاعفات صحية حرجة.

وأوضح نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية، حسن جاسم النويس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية على المساهمة بدور فعال ودعم جهود أبوظبي في محاربة انتشار فيروس (كوفيد- 19)، وتقديم أفضل خدمات الرعاية للمصابين ممن يعانون من حالات حرجة، إضافة إلى مواصلة تقديم الدعم والرعاية للمرضى الآخرين. مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين مرافق مبادلة للرعاية الصحية وحرصها على تسخير كافة مواردها فضلاً عن الروح العالية التي تظهرها الكوادر الطبية والتمريضية وتفانيها في تقديم خدمات رعاية عالمية المستوى لجميع المرضى، كان لها بالغ الأثر في دعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في هذا الوقت الحرج.

وقامت أمانة للرعاية الصحية في إطار هذه المبادرة، بنقل أكثر من 100 مريض من مرافق الرعاية الحادة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى توفير العديد من الأسرّة في أقسام وغرف العناية المركزة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وقد تم نقل المرضى الذين يعانون من حالات صحية معقدة وحرجة إلى مرافق أمانة للرعاية الصحية الخمسة في إمارة أبوظبي والمخصصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي تأثير على برامج الرعاية الخاصة بالمرضى أثناء عملية نقلهم إلى مرافق «أمانة للرعاية الصحية».

ومن المتوقع إجراء عمليات نقل لمزيد من المرضى من مستشفيات أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تواصل أمانة للرعاية الصحية ودائرة الصحة - أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية»صحة«توحيد الجهود فيما بينها لتعزيز خطوط الدفاع والمواجهة الأمامية بغية حماية الإمارة وسكانها من فيروس (كوفيد- 19).

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ«أمانة للرعاية الصحية» مارك ماكغورتي، إلى أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي في الوقت الراهن، لا سيما مع ازدياد عدد الحالات الحرجة الناتجة عن الإصابة بفيروس (كوفيد- 19)، تتمثل في نمو الحاجة للأسرّة الشاغرة في غرف العناية المركزة.

وأوضح أن أمانة للرعاية الصحية تعمل بالتعاون والتنسيق مع حكومة أبوظبي والمستشفيات الأخرى في الإمارة لتسهيل عملية نقل المرضى الذين يحتاجون خدمات رعاية طويلة الأجل –ومن بينهم حالات لم تغادر المستشفى منذ 20 عاماً- إلى مرافقنا المزودة بأحدث التجهيزات الطبية، وسنعمل على توظيف خبراتنا المتخصصة ومواردنا للحفاظ على مستويات الرعاية والراحة التي كان يتلقاها المرضى في المستشفيات.

وإلى جانب عمليات نقل المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية طويلة الأجل، تعمل أمانة للرعاية الصحية بشكل وثيق مع شركائها من مرافق الرعاية الصحية الأخرى التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، وكذلك مع دائرة الصحة- أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة لتقديم برنامج رعاية منزلية، وذلك ضمن إطار برنامج وطني للرعاية عن بُعد بهدف إلى توفير خدمات رعاية تتميز بالكفاءة والجودة مع أعلى مستويات الراحة للمرضى في أوقات الحاجة.

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